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Шевченко, Гореева, Поршнев и Цветков примут участие в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

18:58
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Стали известны имена российских биатлонистов, которые выступят в эстафетах на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

В смешанной эстафете сборную России будут представлять Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.

В сингл-миксте выступят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Эстафеты третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе пройдут в воскресенье, 19 декабря.

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Анна Горшкова все материалы автора

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