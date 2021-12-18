Шевченко, Гореева, Поршнев и Цветков примут участие в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
18:58
Стали известны имена российских биатлонистов, которые выступят в эстафетах на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
В смешанной эстафете сборную России будут представлять Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.
В сингл-миксте выступят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.
Эстафеты третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе пройдут в воскресенье, 19 декабря.
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю