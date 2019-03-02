Шевалье выиграла спринт на Кубке IBU, Васильева - седьмая

На этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония) победу в женском спринте одержала французская биатлонистка Хло Шевалье. Она преодолела дистанцию за 22 минуты и 18,1 секунды, не допустив ни одного промаха.

В тройку лучших также вошли немки Янина Хеттих и Юлиана Фрюхвирт. Лучшая среди россиянок Маргарита Васильева на седьмом месте.

Отепя (Эстония)

Кубок IBU

Женщины

Спринт 7,5 км

1. Хло Шевалье (Франция) - 22.18,1 (0 шт. кругов)

2. Янина Хеттих (Германия) - отставание 5,2 (0)

3. Юлиана Фрюхвирт (Германия) - 12,9 (1)

4. Ингела Андерссон (Швеция) - 15,1 (1)

5. Яна Бондарь (Украина) - 17,4 (1)

6. Каролин Кноттен (Норвегия) - 29,9 (1)

7. Маргарита Васильева (Россия) - 33.3 (1)

14. Кристина Резцова (Россия) - 50,2 (2)

18. Лариса Куклина (Россия) - 1.00,6 (2)

20. Виктория Сливко (Россия) - 1.09,2 (2)

23. Анастасия Морозова (Россия) - 1.16,8 (2)

41. Ульяна Кайшева (Россия) - 2.13,9 (4)