«Шестой день карантина. Муж начинает меня раздражать». Вирер — о настроении во время карантина
20:23
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своем официальном Instagram рассказала о настроении во время карантина из-за коронавируса.
— Шестой день карантина, — написала Вирер. — Муж начинает меня раздражать. Оставайтесь дома.
Из Инстаграма Доротеи Вирер pic.twitter.com/SHBT9bj80r— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 21, 2020
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.