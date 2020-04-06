Шестикратная чемпионка мира Сулемдаль объявила о завершении карьеры

Норвежская биатлонистка Сюнневе Сулемдал приняла решение завершить карьеру.

— Я очень довольна тем, чего достигла. Сейчас я рада, что приняла решение уйти, хотя это очень эмоционально, — цитирует Сулемдаль TV 2. — С осени я буду студенткой дневного отделения. С нетерпением жду учебы — это всегда было мечтой.

Самый яркий момент карьеры для меня — золото чемпионата мира-2016 в Осло. Это был идеальный день.

31-летняя Сулемдал — шестикратная чемпионка мира и бронзовый призер ЧМ (все — в эстафетах), многократная победительница и призер Кубка мира в личных и эстафетных гонках.