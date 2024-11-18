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Шашилов рассказал, что разделил призовые с Кубка МЛКБ со своим персоналом

Алина Савинова
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление своих подопечных на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Все получилось хорошо. Это безответственный старт, который не принес нам никаких проблем. Все проблемы, которые у нас были в тренировочном процессе, проявились на лицо. Есть над чем работать, но в целом мне все понравилось на этих стартах», — приводит «РБ Спорт» слова Шашилова.

Также он ответил на вопрос о том, как распорядился призовыми деньгами.

«Все спрашивают меня про заработанные деньги, но забывают, что у меня большой персонал: есть доктор, массажист, оружейник, так что это общая награда. Они обрадовались. Мы живем другой жизнью, поэтому я уже давно им все раздал», — добавил тренер.

По итогам прошедших в Ханты-Мансийске соревнований Шашилов заработал полмиллиона рублей за второе место своей подопечной Анастасии Шевченко в масс-старте.

Источник: РБ Спорт
Биатлон
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