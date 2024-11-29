Шашилов прокомментировал победу Шевченко в спринте в Ханты-Мансийске

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов прокомментировал победу Наталии Шевченко в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Стрельба была лотереей. Мы тоже попадали в порывы и лежа, и стоя. Всякое бывало. Если учесть, что у Наташи еще на пристрелке закрылась и не открывалась заглушка, поэтому пришлось ее отломить, надо отдать ей должное, что она на ноль отработала. Сейчас мы поставили и пристреляли новое основание мушки. Дальше все будет хорошо», — сказал Шашилов «РБ Спорт».

Шевченко показала результат в 20.58,4, ни разу не промахнувшись. Второе место заняла Кристина Резцова из Московской области (+2,1 секунды, 0 промахов), замкнула тройку белоруска Динара Смольская (+16,4, 1 промах).

Первый этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 1 декабря.