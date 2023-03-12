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Серохвостов снялся с масс-старта на Кубке Содружества после падения

Виктория Кравченко
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Биатлонист Даниил Серохвостов после падения сошел с дистанции в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Перед первой стрельбой он столкнулся с Кириллом Бажиным. Оба спортсмена упали. Серохвостов повредил винтовку и не смог провести стрельбу, из-за чего ему пришлось сняться.

Мужской масс-старт на Кубке Содружества в эти минуты проходит в Тюмени. После первой стрельбы лидером является российский спортсмен Эдуард Латыпов.

Даниил Серохвостов
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