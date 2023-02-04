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Сегодня, 12:15

Серохвостов: «Если вернемся на Кубок мира, сможем с легкостью выйти на уровень прошлого сезона»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился с «СЭ» ожиданиями от возвращения на международную арену.

— Допустим, что наше отстранение от международных стартов ограничится только этим сезоном. Как скажется пропуск сезона? Сложно ли нам будет догонять?

— Насколько знаю, квота за нами остается — шесть человек, — сказал Серохвостов «СЭ». — Поэтому ее не нужно будет заново выбивать. Это уже хорошо. Значит, вольемся всей командой. Думаю, что догонять не составит труда. Имею в виду, что сможем с легкостью выйти на тот же уровень, на котором были в том году. В этом году, зная, что пропускаем сезон, уделили большее внимание тренировочному процессу, чем подготовке к сезону. То есть сезон такой, как будто до сих пор идет подготовка. Если в следующем сезоне нас допустят до международных соревнований, то подготовка будет выстроена совсем по-другому.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября конгресс организации продлил отстранение.

Доротея Вирер и&nbsp;Даниил Серохвостов и&nbsp;Ксения Довгая. «Нравится Вирер, как женщина. Но Ксюшу больше люблю». Разогреваемся к чемпионату мира с Даниилом Серохвостовым

Биатлон
Сборная России по биатлону
Даниил Серохвостов
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