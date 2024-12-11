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Серохвостов: «Говорил, что не женюсь до 40 лет, но сейчас так не считаю»

Камила Абдурахманова
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как изменил свое отношение к созданию семьи.

«Раньше я говорил сестре, что не женюсь до 40 лет. Для меня спорт был на первом месте. Тогда мне еще не было даже 18. В 16-17 лет у меня было очень много спортивных амбиций, но сейчас я уже так не думаю. Когда есть семья, ты чувствуешь еще больше поддержки, чем когда ты один. Про срок своей свадьбы пока сказать уверенно не могу. Как получится, как пойдет», — сказал Серохвостов «РБ Спорт».

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков сказал, что ожидает свадьбы Даниила Серохвостова в 2025 году.

Источник: «РБ Спорт»
Даниил Серохвостов
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