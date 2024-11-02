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Сегодня, 08:50

Серохвостов рассказал о готовности к биатлонному сезону

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «СЭ» о своей готовности к новому сезону. Неофициальный старт сезона пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске соревнованиями Кубка МЛКБ.

— До первых стартов остается чуть больше двух недель. Как оценишь свою готовность к сезону?

— В принципе неплохая. Пока нахожусь в тренировочном процессе, поэтому не понимаю свою форму. Думаю, что ближе к стартам это будет чуть лучше видно. Сейчас все идет по плану. Надеюсь, что подготовка пройдет плавно, без всяких косяков.

— Удалось ли нагнать то, что было упущено из-за череды летних болезней?

— Думаю, да. Я особо ничего не потерял. Просто, наверное, не стоило ехать на гонки в Красноярск, чтобы восстановление прошло более плавно. А так после полного выздоровления я достаточно много тренировался. Мне кажется, что нагнал весь упущенный объем.

— После ковида в августе других неприятностей уже не случалось?

— Нет. Получилось, что я не до конца выздоровел и поехал на Кубок Содружества. Там тоже чуть-чуть приболел. Думаю, что это было остаточное после ковида. Не было ни сил, ни здоровья. Поэтому после Красноярска дома еще недельку повалялся, — сказал Серохвостов «СЭ».

Полностью интервью Даниила Серохвостова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
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