Серохвостов — о серебре в спринте: «Удивился, что первый круг прошел быстро»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в Уфе. Даниил занял в гонке второе место с одним промахом.

— Сам ожидал такой хороший ход?

— Если честно, не ожидал. Мы провели достаточно интенсивный сбор в Питере. Под конец сбора мне было очень плохо. Артем Евгеньевич (Истомин) сказал, что раз стартов нет, то мы будем заменять их работой. Думал, что работа будет в третьей зоне, но они были full gaz (полный газ). Думал, что старт будет разгоняющим к январским соревнованиям. Поэтому на удивление неплохо пробежал. Самочувствие было плохое, но ноги были хорошие.

— Удивился, когда говорили, что у Эдика выигрываешь?

— Удивился, когда первый круг прошел быстро. Потому что после Хантов понял, что надо начинать быстрее. Там я 10 секунд проигрывал на первом круге. Это очень много. На третьем круге столько не отыграешь. Решил быстрее идти. По общему самочувствию думал, что иду плюс-минус как в Хантах. Но как оказалось, я даже лидером первый круг прошел. Мне это понравилось. Плюс мы тактически разобрались с тренером, как идти на равнине. Все отлично тактически сделал, — сказал Серохвостов «СЭ».

Победителем спринта на втором этапе Кубка Содружества стал Эдуард Латыпов. Третье место занял Кирилл Бажин. 16 декабря в 9.00 по московскому времени состоится мужская гонка преследования.