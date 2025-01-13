Серохвостов: «В этом году соревноваться приходится преимущественно в хорошую погоду»

Биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, с чем он связывает свой прогресс в начале текущего сезона.

«Со здоровьем. Я не выпадал из тренировочного графика летом, отлично провел вкатывание, прошел весь декабрь без каких-либо проблем, связанных с самочувствием. Поэтому и результат был соответствующим. До этого постоянно что-то случалось типа попадания в инфекционное отделение в разгар летней подготовки, грипп в команде, которым болели все — и я не стал исключением. Плюс мне как-то очень тяжело давалось восстановление после этих болезней с тем календарем, который был в прошлом сезоне. Холода на гонках тоже не особо хорошо влияли на мое здоровье. В этом году соревноваться приходится преимущественно в хорошую погоду, нет морозных гонок, все стали заметно меньше болеть», — заявил он RT.

Серохвостов по итогам ноябрьских и декабрьских стартов занимает второе место в рейтинге СБР, уступая 30 очков Эдуарду Латыпову.