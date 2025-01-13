Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:11

Серохвостов: «В этом году соревноваться приходится преимущественно в хорошую погоду»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, с чем он связывает свой прогресс в начале текущего сезона.

«Со здоровьем. Я не выпадал из тренировочного графика летом, отлично провел вкатывание, прошел весь декабрь без каких-либо проблем, связанных с самочувствием. Поэтому и результат был соответствующим. До этого постоянно что-то случалось типа попадания в инфекционное отделение в разгар летней подготовки, грипп в команде, которым болели все — и я не стал исключением. Плюс мне как-то очень тяжело давалось восстановление после этих болезней с тем календарем, который был в прошлом сезоне. Холода на гонках тоже не особо хорошо влияли на мое здоровье. В этом году соревноваться приходится преимущественно в хорошую погоду, нет морозных гонок, все стали заметно меньше болеть», — заявил он RT.

Серохвостов по итогам ноябрьских и декабрьских стартов занимает второе место в рейтинге СБР, уступая 30 очков Эдуарду Латыпову.

Источник: RT
Биатлон
Даниил Серохвостов
Читайте также
В Туле 57 человек эвакуировали из госпиталя из-за пожара
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Сийярто осудил атаку ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» в России
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Васильев предложил Союзу биатлонистов России подать в суд на IBU

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости