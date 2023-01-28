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28 января, 15:45

Серохвостов: «Понимал, что могу обыграть Антона Смольского, но мне не хватило финишных метров и сил»

Алина Савинова
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Раубичах.

«У меня не зарядился патрон — и мне пришлось его выбрасывать. Такая фигня произошла. Потом я начал стрелять, но меня трясло. Я сильно расслабился и не смог отстрелять на ноль. На финишном круге я понимал, что могу обыграть Антона, но мне не хватило финишных метров и сил. Я выходил из-за спины, думал, что смогу его накатить, но не сумел и приехал, как и был. Финишировал я по дальнему радиусу. Это было интересно. Неинтересно, как Эдик финиширует, а когда финишируешь в борьбе, это очень интересно», — цитирует Серохвостова Metaratings.ru.

Серохвостов занял третье место в гонке преследования. Победу одержал россиянин Эдуард Латыпов. Вторым к финишу пришел Антон Смольский из Белоруссии.

Источник: https://metaratings.ru/news/serokhvostov-dumal-chto-smogu-obygrat-smolskogo-no-ne-khvatilo-finishnykh-metrov-i-sil-223428/
Биатлон
Даниил Серохвостов
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