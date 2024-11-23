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Сегодня, 12:46

Серохвостов победил в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

Сергей Разин
корреспондент
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Биатлонист Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем в гонке преследования на втором этапе Кубка Содружества.

Серохвостов показал результат 33:32.1 с двумя промахами. На второй строчке Эдуард Латыпов с отставанием в 25,8 секунды и двумя промахами, замкнул тройку лидеров Иван Колотов (+1:02.4, без промахов).

Кубок Содружества. Ханты-Мансийск

Гонка преследования. Мужчины

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 33:32.1 (2)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +25.8 (2)

3. Иван Колотов (Россия) +1:02.4 (0)

Даниил Серохвостов
Эдуард Латыпов
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