Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:21

Серохвостов объяснил решение определить победителя масс-старта через игру на руках

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, как у них с Каримом Халили появилась идея определить победителя масс-старта в рамках Международной лиги клубного биатлона с помощью игры на руках «Камень, ножницы, бумага».

«Я предложил такую идею пару дней назад. Мы обсудили, как это будет. Решили, что будет и флаг, если сумеем убежать в большой отрыв. Мы точно не знали, что гонка может так закончиться, потому что в начале сезона непонятно, кто в какой форме, но сказали друг другу, что поспорим таким образом. Тогда же решили, что разделим деньги, чтобы никому не было обидно, а медали — уже второстепенно», — приводит ТАСС слова Серохвостова.

В масс-старте, который прошел 16 ноября, спортсмены вместе выехали на финишную прямую и сыграли в «Камень, ножницы, бумага», чтобы определить, кто из них первым пересечет финишную линию. Победу одержал Халили.

Биатлонисты разделят 1 миллион рублей за победу и 500 тысяч за второе место.

Источник: ТАСС
Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили
Читайте также
«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Популярное видео
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тандревольд выиграла спринт в Шушене, 40-летняя Кузьмина стала четвертой

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости