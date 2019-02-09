Сергей Коновалов: "Решили не ставить Куклину в такой мороз на гонку"

Тренер женской сборной России Сергей Коновалов​ после эстафеты на этапе Кубка мира в Кэнморе объяснил выбор спортсменок на гонку и отдельное выступление каждой.

– Валерия Васнецова и вчера не очень хорошо себя чувствовала, - сказал Коновалов в эфире "Матч ТВ". - Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузкой. Все-таки, они первый год в сборной, пока еще не привыкла.

Один из этапов эстафеты бежала абсолютная дебютантка сборной Лейсан Бикташева, оцениваю ее работу на четверочку, в целом она справилась. Было ли страшно ставить на эстафету неопытную спортсменку? Особого выбора у нас не было, а Лейсан доказала, что может соревноваться на высоком уровне. Опытная Кайшева отлично отработала. На лежке быстро начала работать, потому что старалась как можно больше отыграть. Ее промахи – из-за изменений направиления ветра. Впрочем, дополнительными патронами она все уверенно исправила.

Что касается Ларисы Куклиной, то надеюсь, что она в скором времени восстановится. Решили не ставить ее в такой мороз на гонку, не хочется, чтобы она простудилась и пропустила этап Кубка в США.