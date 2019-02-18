Сергей Коновалов: "Логинов рисковал на стойке. Промахи - это его ошибка"

Тренер сборной России Сергей Коновалов после смешанной эстафеты в Солт-Лейк-Сити отметил, что промахи Александра Поварницына и Александра Логинова - следствие их ошибок. Россияне вместе с Ларисой Куклиной и Маргаритой Васильевой заняли седьмое место.

- Промахи Поварницына - невнимательность с его стороны на изменение по ветру. Это не его стрельба, он может лучше, - заявил Коновалов в эфире "Матч ТВ". - Коротко переговорил с Логиновым, он в какой-то мере рисковал на стойке. Но риск был оправданный. Все промахи на 10 часов - думаю, что это его ошибка.

Надо отдать должное Куклиной. Лариса отработала и отдала все на гонке. Со стрельбой справилась. Но в целом ее не хватило на финишный круг, первые два еще был более-менее ровный проигрыш. К сожалению, такая реальность. Девочки справились со стрельбой - это очень хорошо.