Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что существует вероятность восстановления СБР в правах уже ближайшей осенью на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

В Москве в понедельник состоялось заседание совместной рабочей группы СБР и IBU по восстановлению СБР.

- По нашим ощущениям, прогресс был, потому что представители IBU со многими нашими позициями соглашались, - цитирует "РИА Новости" Голикова. - И если у нас с ними позиции согласованы, то вероятность принятия положительного решения на исполкоме существенно повышается. Существует вероятность того, что к следующему заседанию исполкома IBU все констатируют, что СБР выполнил "дорожную карту" по восстановлению. И, соответственно, следующий конгресс IBU, который состоится осенью, может принять решение о восстановлении СБР.

​Мы рассчитываем на то, что решено будет считать 8 из 12 пунктов "дорожной карты" по восстановлению СБР выполненными, два других пока остаются под вопросом, потому что в них нет конкретики. И два финансовых пункта требуют уточнений, потому что мы получили их только вчера. Договорились, что вернемся к финансовому вопросу еще раз. Возможно, успеем вернуться к нему до следующего заседания исполкома.