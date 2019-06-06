Сергей Голиков: "Гараничев не хочет подписывать контракт с СБР"

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что бронзовый призер Олимпиады-2014 Евгений Гараничев не хочет подписывать контракт с организацией.

– Все подписали договор, кроме Гараничева, – приводит слова Голикова championat.com. – Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев.

Гараничев не подписал – это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт – дело добровольное. Что в дальнейшем будет – не знаю.

Напомним, в минувшем сезоне Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков.

Гараничев отказался подписывать контракт с федерацией. Его не будет в команде?





