20:07 | Биатлон

Сергей Голиков: "Гараничев не хочет подписывать контракт с СБР"

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что бронзовый призер Олимпиады-2014 Евгений Гараничев не хочет подписывать контракт с организацией.

– Все подписали договор, кроме Гараничева, – приводит слова Голикова championat.com. – Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев.

Гараничев не подписал – это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт – дело добровольное. Что в дальнейшем будет – не знаю.

Напомним, в минувшем сезоне Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков.

Гараничев отказался подписывать контракт с федерацией. Его не будет в команде?



 

Дополнительная информация

https://www.championat.com/other/news-3775395-golikov-malyshko-eliseev-i-loginov-podpisali-kontrakty-a-garanichev-ne-hochet.html?fbclid=IwAR0UxbNNJeHkqgTiFnaIri0yDfusKy9z1_zup_XXSrUv0NgkXCgwaNAkQTc

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