Сергей Чепиков: "В тренерском составе сборной России будут произведены некоторые коррективы"

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что в тренерском составе сборной будут произведены коррективы. Он также добавил, что смотрит в будущее с оптимизмом, учитывая результаты команды в минувшем сезоне.

- Прошедший сезон, считаю, был хорошим, – приводит слова Чепикова Teamrussia. – Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира, и мужская, и женская команды выиграли эстафеты на этапе в Оберхофе, на чемпионате мира завоеваны три медали. Конечно, хотелось бы, чтобы среди них была золотая, но всему свое время. У нас лучшие новички, что признал Международный союз биатлонистов (IBU). Словом, есть основания смотреть в будущее с оптимизмом.

В подготовке спортсменов необходимо улучшить стрелковую часть. Здесь много резервов. Поэтому в тренерском составе будут произведены некоторые коррективы. Хотим усилить сборную специалистами по стрельбе. Кроме того, со спортсменами будет работать кто-то из бывших лыжников.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде сборная России завоевала три награды: Логинов стал вторым в спринте, Екатерина Юрлова-Перхт заняла второе место в масс-старте, а мужская команда расположилась на третьей строчке в эстафете.

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