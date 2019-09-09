Сергей Чепиков: «Шипулину будет несложно влиться в политику»

Двукратный олимпийский чемпион, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков отметил, что биатлонисту Антону Шипулину, избранному депутатом в Государственную думу, будет несложно влиться в политику.

Кандидат от «Единой России» Шипулин выиграл на довыборах в Госдуму в Свердловской области.

— Поздравляю Антона Шипулина с очень хорошим результатом на довыборах в Госдуму и желаю ему успехов! Для Антона политическая деятельность не нова, он уже занимался общественно-политической деятельностью, возглавляя благотворительный фонд, — цитирует «РИА Новости» Чепикова. — При его участии в Свердловской области было организовано много и спортивных, и благотворительных мероприятий. Шипулину не сложно будет влиться в политическое направление работы. Он уже сам сказал, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие избирателей.

Антон уже принес очень много пользы в период предвыборной кампании. Я думаю, что, став депутатом, он не остановится на достигнутом и будет только наращивать свою политическую деятельность.