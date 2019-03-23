Сергей Чепиков: "Шипулин принесет пользу в политике"

Депутат Государственной думы, вице-президент СБР Сергей Чепиков заявил, что Антон Шипулин принесет пользу в политике. В субботу 31-летний экс-биатлонист объявил о старте своей предвыборной кампании: он намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу.

- У Антона есть определенный багаж общественной деятельности, - приводит слова Чепикова "Спорт день за днем". - Он организовывал несколько спортивных мероприятий, плюс осуществил ряд благотворительных проектов, в том числе строительство площадок в детских домах, площадки ворк-аута. Знаю, что сейчас он помещает различные города, встречается с потенциальными избирателями. У него очень хорошие шансы, чтобы победить в праймериз и в дальнейшем стать депутатом Госдумы.

Думаю, у Антона очень хороший потенциал, он всегда настроен энергично. Он принесет пользу. На этот счет у меня нет никаких сомнений.

Напомним, Шипулин объявил о завершении карьеры в декабре 2018 года. Он является олимпийским чемпионом-2014, а также чемпионом мира-2017.

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