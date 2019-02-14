Сергей Чепиков: "Шанс побороться с Фуркадом за второе место в общем зачете Кубка мира диктовал Логинову необходимость лететь за океан"

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей Чепиков заявил, что Александр Логинов отправился в Северную Америку, чтобы побороться за второе место в общем зачете Кубка мира. ​В Солт-Лейк-Сити пройдет очередной этап.

– Ситуация с Логиновым была неоднозначной: с одной стороны, лучше было целенаправленно готовиться к чемпионату мира через сбор в Риднау и ЧЕ в Минске, с другой – шанс побороться с Фуркадом за второе место в общем зачете Кубка мира диктовал Александру необходимость лететь за океан, - цитируют "Известия" Чепикова. - В итоге он посоветовался с тренерами и сам изъявил желание отправиться в Северную Америку.