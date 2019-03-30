Сергей Чепиков: "СБР не делал официального предложения Бьорндалену о работе со сборной России"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что эта организация не делала официального предложения восьмикратному олимпийскому чемпиону Оле Эйнару Бьорндалену о работе с российской национальной командой.

- Бьорндалену никто не делал официального предложения, я просто высказал мнение, что было бы неплохо его видеть в нашей команде, - приводит ТАСС слова Чепикова. - Просто в связи с инициативными корреспондентами возникает много путаницы.

Кто-то задал вопрос по Бьорндалену, на который я дал гипотетический ответ. Никаких переговоров с ним не велось. На эту тему мы общались только с Ахатовой и Бергером.

Напомним, Бьорндален завершил карьеру 3 апреля 2018 года. Он является самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед).

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