Сергей Чепиков: «Руководство IBU поступило по отношению к Логинову омерзительно»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что Международный союз биатлонистов (IBU) поступил крайне некрасиво по отношению к российскому биатлонисту Александру Логинову. Россиянин снялся с масс-старта на чемпионате мира в Антерсельве на следующий день после визита в его номер итальянских полицейских, которые провели обыск.

— Видимо, повлияла на него ситуация с полицией, раз человек решил сняться с гонки чемпионата мира, — цитирует РИА Новости Чепикова. — Надоела ему вся эта история, постоянные интервью на эту тему, внимание прессы. И, на мой взгляд, руководство Международного союза биатлонистов поступило по отношению к Логинову вызывающе и омерзительно, натравив на него полицию.

По их же просьбе это все было организовано. Я даже теперь не знаю, как в дальнейшем будут выстраиваться отношения между СБР и IBU, очень трудно будет восстановить доверие.