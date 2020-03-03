Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считают, что если подписи Родченкова, представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) по делу трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой являются фальшивкой, то это станет положительным прецедентом во всех допинговых скандалах, связанных с российскими спортсменами.

— Мне сложно оценивать шансы на успех наших спортсменок, так как я — не юрист, — сказал Чепиков. — Конечно, я хочу, чтобы они были оправданы и к ним не было претензий.

— Как вы отреагировали на информацию о поддельных подписях?

— Положительно. Мы же переживаем за наших девушек. И если бы они выиграли это дело, оно могло бы сработать на перспективу. Ведь немногие бы хотели повторять эти процессы.

— То есть, на ваш взгляд, это дело может послужить толчком к положительным изменениям?

— Для начала все-таки нужно, чтобы не просто адвокаты говорили о фальшивых подписях, но это должен признать и суд. А если это случится, то, конечно, эта дезинформация будет положительным прецедентом во всех этих допинговых скандалах. (Петр Григоренко)