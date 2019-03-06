Сергей Чепиков - о Васильевой: "Может, и доктор не учел что-то"

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей Чепиков надеется, что российские биатлонисты успешно выступят на чемпионате мира-2019. На Универсиаде-2019 в Красноярске россияне на данный момент завоевали 11 медалей из 12 в биатлоне.

- Нужно отметить, что на Универсиаде конкуренция не такая, как на чемпионате мира или Европы, все-таки это студенты, но мы рады за наших ребят и девчат и хотели бы, чтобы эта тенденция сохранилась на чемпионате мира, - цитирует ТАСС Чепикова. - Универсиада - это великолепный спортивный праздник, где собираются студенты всего мира, конечно, мы очень рады за тех, кто достиг там высоких результатов.

Конечно, очень неприятная ситуация с Маргаритой Васильевой, не была вовремя проконтролирована эта ситуация. Может быть, где-то и доктор команды не учел что-то, но и она, на мой взгляд, должна была обратиться к главному тренеру и к доктору команды, посоветоваться. Эта ситуация добавляет нервозности, потому что наша федерация не восстановлена в правах, но окончательное решение в любом случае за руководством IBU

Напомним, что Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста, и ей грозит дисквалификация.