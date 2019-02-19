Сергей Чепиков: "На чемпионат мира точно поедут Логинов и Гараничев, если их не подведет здоровье"

Вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что в состав сборной России на чемпионат мира точно отправятся Александр Логинов и Евгений Гараничев. Турнир пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

- В Эстерсунд точно поедут Логинов и Гараничев, если их не подведет здоровье, - приводят "Известия" слова Чепикова. - А по женщинам окончательный состав будет сформирован по итогам чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, в марте у нас ожидается боеспособная команда. Ребята готовились в Италии, кто-то выступал в США. Ближе к чемпионату мира они наберутся сил и будут готовы к главным стартам сезона.