Сергей Чепиков: "Хотелось бы пригласить Бьорндалена в сборную России. Деньги на это есть"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков допустил, что на работу в тренерский штаб сборной России может быть приглашен знаменитый норвежец Оле Эйнар Бьорндален. Ранее от аналогичного предложения отказался другой экс-биатлонист из Норвегии Ларс Бергер.

– Хотелось бы Бьорндалена пригласить…

– Шутите?

– (Смеется) Ну, а что такого? Мне кажется, что он вряд ли согласится, учитывая его напряженную спортивную деятельность. Но мы же не просим ездить со сборной круглый год, а провести несколько тренировочных сборов, поработать со спортсменами над техникой передвижения.

– У СБР есть деньги на приглашение Бьорндалена?

– Гипотетически – есть. Сейчас формируется спонсорский пул. Есть понимание того, как будет готовиться команда. Гипотетически на такое приглашение деньги есть. Иначе, Владимир Петрович Драчев это не озвучивал, - цитирует Чепикова "Спорт день за днем".

45-летний Оле Эйнар Бьорндален завершил карьеру по окончании сезона-2017/18. В его активе восемь золотых олимпийских медалей, 20 побед на чемпионатах мира, шесть побед в общем зачете Кубка мира.