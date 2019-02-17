Сергей Чепиков: "Гараничев поставил под вопрос свое выступление в масс-старте на чемпионате мира"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил, что Евгений Гараничев может не отобраться в масс-старт на чемпионате мира из-за пропуска гонки преследования на этапе в американском Солт-Лейк-Сити. 31-летний спортсмен опоздал на старт и не принял участие в пасьюте.

- Евгений сам признался, что он просто ошибся, перепутал время старта, где-то был, может на разминке, - сказал Чепиков в интервью ТАСС. - Человеческий фактор, оплошность, но, конечно, не хотелось бы, чтобы такое повторялось. Он этим поставил под вопрос свое выступление в масс-старте на чемпионате мира.

Напомним, в масс-старте на чемпионате мира выступают 30 спортсменов: участвуют призеры турнира, 15 лучших в общем зачете Кубка мира, а остальные отбираются по набранным очкам на текущем соревновании. В общем зачете Кубка мира Гараничев занимает 16-е место, имея в активе 348 очков.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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