Сергей Белозеров: «Радует, что Поршнев и Елисеев хорошо отработали на стрельбе»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров объяснил результаты команды в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, показавший 11-й результат, Никита Поршнев стал 18-м, а Матвей Елисеев — 29-м.

— Все очевидно. Скрывать тут ничего не приходится. Мы были к этому готовы, — сказал в эфире «Матч ТВ» Белозеров. — Радует, что Поршнев и Елисеев хорошо отработали на стрельбе. Логинову два промаха помешали подняться в «цветы». Когда условия будут проще, мы будем давать более стабильный результат.