Сергей Белозеров - об опоздании Гараничева: "Для начала это не выговор, но порицание"

Тренер сборной России Сергей Белозеров после гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити отметил, что Евгений Гараничев​ не будет наказан за опоздание. Россиянин должен был стартовать 12-м, но не вышел на старт.

– По-простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины, – сказал в эфире "Матч ТВ" Белозеров. – Для начала это не выговор, но порицание.

Евгений Гараничев: "Ничего не случилось. Просто опоздал" //

Гараничев извинился за опоздание на гонку ///

Гараничев не вышел на гонку преследования в США. Он перепутал время старта