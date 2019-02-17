Сергей Белозеров - об опоздании Гараничева: "Для начала это не выговор, но порицание"

Тренер сборной России Сергей Белозеров после гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити отметил, что Евгений Гараничев не будет наказан за опоздание. Россиянин должен был стартовать 12-м, но не вышел на старт.
– По-простому говоря, это нарушение трудовой дисциплины, – сказал в эфире "Матч ТВ" Белозеров. – Для начала это не выговор, но порицание.
Евгений Гараничев: "Ничего не случилось. Просто опоздал" //
Гараничев извинился за опоздание на гонку ///
Гараничев не вышел на гонку преследования в США. Он перепутал время старта
Загрузка...