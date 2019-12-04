Сергей Белозеров: «Елисеев и Логинов побегут в эстафете на 99 процентов»

Старший тренер сборной России Сергей Белозеров рассказал, кто побежит в составе команды в эстафете.

— В индивидуальной гонке были своеобразные погодные условия. А на эстафету трасса должна быть плотная и твердая. Елисеев и Логинов побегут на 99 процентов, — рассказал тренер в интервью «Матч ТВ».

Важно, что Бабиков сумел собраться и отстрелять на ноль. Таких выстрелов у нас не хватило для медали тому же Логинову и Гараничеву. Хотя выступление можно признать ярким, особенно Елиссева.