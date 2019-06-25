Сергей Башкиров: "Слепов достоин выступать в сборной России"

Старший тренер сборной Санкт-Петербурга Сергей Башкиров считает, что Алексей Слепов достоин выступать в сборной России.

– Сколько человек из вашей нынешней команды могут попасть в сборную?

– Как минимум один – Алексей Слепов, Он достоин выступать в сборной, сильный спортсмен, я его знаю. Другой вопрос – на каком уровне. В Кубке IBU он хорош, но мы будем пытаться продвинуть его на Кубок мира. По поводу остальных ребят говорить рано. Одно дело – лето, другое дело – соревнования. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Сергея Башкирова - здесь.