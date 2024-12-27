Ардашев: «Наконец-то я взял личное золото на чемпионате России»

Победитель чемпионата России в масс-старте Сергей Ардашев прокомментировал свою победную гонку в Кирово-Чепецке.

«Наконец-то я взял личное золото на чемпионате России, чему очень рад. У меня не получалось взять его в классической дисциплине, где я чувствую себя сильнее, зато получилось в коньковой. Когда у меня хорошее самочувствие, все складывается. Лыжи едут, тактически получается грамотно вести гонку. А если нет сил, то у тебя не получится вовремя выбрать оптимальную позицию, так как ты не сможешь добавить в том или ином месте.

Сейчас у меня все супер. Большое спасибо тренерам, медицинскому персоналу, сервису и семье. Всех с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет для вас стартом в новых начинаниях и поставленных целях! Исполнения всех заветных желаний и свершения всех задач. Пусть этот год принесет тепло и уют в ваш дом и согревает им всех родных и близких людей», — цитирует «РБ Спорт» Ардашева.