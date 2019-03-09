Серебряный финиш Логинова в спринтерской гонке на ЧМ. Видео

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и на 10,7 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Бе, завоевавшего золото. Третьим стал француз Кантен Фийон Майе.

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