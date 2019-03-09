Серебряный финиш Логинова в спринтерской гонке на ЧМ. Видео

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 27-летний спортсмен не допустил ни одного промаха и на 10,7 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Бе, завоевавшего золото. Третьим стал француз Кантен Фийон Майе.
Your medalists of the men's sprint at the World Championships in #2019Ostersund– IBU World Cup (@IBU_WC) 9 марта 2019 г.
🥇🇳🇴 @7ohannesbo @NSSF_Biathlon
🥈🇷🇺 Alexander Loginov @russianbiathlon
🥉🇫🇷 @quentinfillon @FedFranceSki
You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/taiQNSAGAI
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