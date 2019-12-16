Сенсация в лыжах и скандалы с винтовками в биатлоне. Live «СЭ» в YouTube

Сегодня в 14.00 на YouTube-канале «СЭ» обозреватели Наталья Марьянчик и Олег Шамонаев в прямом эфире обсудят успех Сергея Устюгова на этапе лыжного Кубка мира в Лиллехаммере, новые скандальные высказывания Ольги Подчуфаровой, застрявшие в Европе винтовки Антона Бабикова и Виктории Сливко, а также успехи россиян на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Кто виноват в истории с винтовками?

— Надо ли биатлонистам настраиваться на альтернативную Олимпиаду?

— Почему у наших биатлонистов не хватает сил на весь этап?

— Светлана Миронова — новый лидер женской сборной России?

— Сергей Устюгов — фаворит предстоящего «Тур де ски»?

— Не вернуть ли нам в лыжную сборную спринтерскую группу?

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