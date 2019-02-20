Семен Сучилов: "Стараюсь попасть на чемпионат мира"

Российский биатлонист Семен Сучилов признался, что хочет попасть на чемпионат мира. 26-летний спортсмен занял 20-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

- Старт чемпионата Европы получился тяжелым, - приводит слова Сучилова "Тюменская арена". - Бежал в последней группе, ноги по этим сугробам уже не передвигались. Но на огневых рубежах не справился сам. Ветер не мешал. Нужно будет проанализировать помарки в спокойной обстановке.

Могу отметить, что очень бодрят русскоговорящие болельщики, которые отлично поддерживают. Главные ли это соревнования для меня? Конечно, нет. У большинства спортсменов таковым является чемпионат мира в Эстерсунде. Вот и я стараюсь туда попасть – бегу, соревнуюсь.

Напомним, чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

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