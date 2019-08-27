Селифонов пояснил, почему трех российских биатлонистов не допустили до летнего чемпионата мира

Руководитель сборной России на летнем чемпионате мира Александр Селифонов — о том, почему Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков не были допущены к участию на летнем чемпионате мира. Сообщалось, что причина этого — опоздание с подачей заявки, допущенное по вине Союза биатлонистов России.

— Для получения допуска на международные соревнования под эгидой IBU, нужно быть в специальной базе данных, — сказал Селифонов. — Чтобы туда попасть, нужно заполнить и подписать декларацию, которая подразумевает различные дисциплинарные и технические обязанности спортсмена, пройти онлайн антидопинговый курс и сдать экзамен из 24 вопросов. В случае успеха, программа выдает сертификат, и все это вместе с копией загранпаспорта нужно отправить в штаб-квартиру IBU. Они проверяют документы и вносят фамилию в базу. Эту процедуру проходят абсолютно все спортсмены перед своим первым международным стартом.

— Для Пантовой, Лапиной и Бурлакова таким стартом как раз должен был стать чемпионат мира в Раубичах. Что пошло не так?

— Мы подали документы на них числа 6-7 августа, сразу после отборочных стартов в Тюмени. Но проблема в том, что сроки рассмотрения этих документов никак не регламентированы. У представителей IBU были минимум две недели, чтобы принять решение, но когда мы приехали в Раубичи, выяснилось, что этих трех фамилий в базе нет. Аккредитацию им не выдают, в гонках участвовать нельзя. Мы подняли на ноги всех: техделегата, Владимира Петровича (президента СБР Драчева. — Прим. «СЭ»), Майгурова... В итоге, уже к вечеру первого дня нам сказали, что спортсмены внесены в базу и к соревнованиям их допускают. В принципе, это исключение из правил, потому что обычно все это должно делаться до начала турнира. Но в данном случае, нашей вины не было никакой. На моем опыте, бывало, что такие вопросы решались вообще за пару дней.

— Спортсмены же в итоге вышли на старт?

— Да, их допустили на связку спринт-преследование. Но все трое выступили неудачно. Дело в нервотрепке перед стартом или в чем-то еще, не знаю... (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Александра Селифонова — здесь.