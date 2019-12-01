Себастьян Самуэльссон: «ВАДА должно отстранить Россию. Некоторых допустить в нейтральном статусе»

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон призвал ВАДА отстранить Россию от международных турниров. Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу.

— ВАДА должно следовать рекомендации, а следовательно, отстранить Россию. Может, отдельных спортсменов допустить, но в нейтральном статусе, — сказал Самуэльссон в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».