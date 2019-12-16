Себастьян Самуэльссон: «Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился своим мнением о санкциях ВАДА в отношении российского спорта. Он отметил, что не поддерживает полное отстранение спортсменов из РФ от соревнований.

— Я могу понять, почему люди делают такие заявления, — цитирует Самуэльссона ТАСС. — Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это (полное отстранение) невозможно. Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, конечно, печально.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.