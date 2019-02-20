"Счастлив быть здесь". Стремсхейм - о третьем месте в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Норвежский биатлонист Эннре Стремсхейм признался, что счастлив выиграть медаль на чемпионате Европы, который проходит в Минске. 21-летний спортсмен занял третье место в индивидуальной гонке.

- Я счастлив быть здесь, - приводит слова Стремсхейма официальный сайт IBU. - Выиграть медаль еще лучше. Приятно жить в одном отеле с кем-то вроде Тарьея Бе и воочию убедиться, как готовится к соревнованиям настоящий спортсмен. Я не должен переживать больше, чем это необходимо для успеха.

Все о биатлоне - здесь