СБР заплатил бывшему вице-президенту Тарасову около 7 миллионов рублей
12:58
Союз биатлонистов России (СБР) выплатил бывшему вице-президенту организации Сергею Тарасову около 7 миллионов рублей.
«Союз биатлонистов России проиграл дело в суде. Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.
Сергей Тарасов — олимпийский чемпион 1994 года в индивидуальной гонке, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. Он покинул СБР в июле 2020 года, после чего потребовал погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал при прежнем президенте организации Владимире Драчеве. Долг составлял 3,5 миллиона рублей.
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