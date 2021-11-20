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СБР заплатил бывшему вице-президенту Тарасову около 7 миллионов рублей

12:58

Союз биатлонистов России (СБР) выплатил бывшему вице-президенту организации Сергею Тарасову около 7 миллионов рублей.

«Союз биатлонистов России проиграл дело в суде. Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 миллионов рублей», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Сергей Тарасов — олимпийский чемпион 1994 года в индивидуальной гонке, двукратный чемпион мира, чемпион Европы. Он покинул СБР в июле 2020 года, после чего потребовал погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал при прежнем президенте организации Владимире Драчеве. Долг составлял 3,5 миллиона рублей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12979301

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Иван Торопцев все материалы автора

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