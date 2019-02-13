СБР заблокировали спонсорский контракт на 100 миллионов рублей

Международный союз биатлонистов (IBU) заблокировал спонсорский контракт Союза биатлонистов России (СБР) на сумму порядка 100 миллионов рублей, сообщает "Коммерсант". Ранее стало известно, что СБР запрещено рекламировать издание "Пари Матч" на официальных соревнованиях, поскольку IBU не давал на это разрешения. Как заявил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов, причиной запрета является то, что издание называется так же, как букмекерская контора.

По спонсорскому соглашению, СБР должен получить 100 миллионов рублей за три года, но платы пока не совершаются, поскольку статус спонсора не подтвержден.

Российская сторона готова оспорить запрет в арбитражном суде IBU, вопрос об этом будет поднят на заседании исполкома СБР 11 марта.