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СБР выразил соболезнования в связи со смертью Ханевольда

3 сентября 2019, 23:59
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Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью норвежка Хальварда Ханевольда.

— Российская биатлонная семья потеряла своего хорошего друга — на 50-м году жизни умер трехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, норвежец Хальвард Ханевольд, — говорится в сообщении на сайте организации.

Несколько поколений российских биатлонистов (включая половину членов правления СБР) выходило на старт с прославленным и колоритным норвежцем, чья спортивная карьера в большом биатлоне длилась без малого 20 лет, а на ветеранские старты он и вовсе выходил до самой смерти. Большой друг России, Хальвард не раздумывая соглашался принимать участие во всех проектах, какие только предпринимал СБР и российские биатлонные центры. По завершении спортивной карьеры Ханевольд не оставил биатлона — весной 2018 он был в Тюмени уже в качестве телекомментатора...

Союз биатлонистов России, вся российская биатлонная семья выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена и скорбит о его преждевременной смерти вместе с миллионами российских болельщиков.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/soyuz-biatlonistov-rossii-skorbit-o-smerti-khalvarda-khanevolda/

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