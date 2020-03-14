СБР всерьез рассчитывает на Юрлову-Перхт в следующем сезоне

СБР возлагает большие надежды на Екатерину Юрлову-Перхт в сезоне-2020/21, заявил Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

— Прекрасно провела сезон Катя Юрлова-Перхт, если бы не эта болезнь после Анси, это не дало ей уверенно пройти январские этапы, — цитирует ТАСС Драчева. — И нам это было бы большой поддержкой, в том числе и в зачетном плане в Кубке наций, все-таки когда вылетает лидер, а она является одним из них, команде бороться тяжело. Она только-только подошла к чемпионату мира и на каждой гонке боролась, у нее в каждой гонке были возможности быть в призерах. Мы продолжаем возлагать большие надежды на нее на следующий год.

По состоянию на настоящий момент 35-летняя биатлонистка занимает в общем зачете Кубка мира лучшее место среди россиянок и располагается на 18-й позиции.