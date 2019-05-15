СБР: в сборную вошла не Кристина, а Анастасия Егорова

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что в резервный состав сборной страны вошла не Кристина, а Анастасия Егорова. Как пояснил глава организации Владимир Драчев, в состав была включена именно 24-летняя спортсменка из Мурманска, а не ее однофамилица.

СБР утвердил составы женской и мужской сборных на следующий сезон в конце апреля, тогда сообщалось, что в резервной команде оказались 20-летняя чемпионка мира среди юниоров Кристина Егорова.

- Речь изначально шла об Анастасии, спортсменке из Мурманска, чемпионке России 2018 года. Видимо, вы (журналисты) их сами перепутали, - цитирует ТАСС Драчева.

Подготовку к новому сезону основная и резервная команды начали 14 мая в Алтайском крае.