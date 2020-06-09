СБР уведомил региональные федерации о созыве внеочередной конференции

Союз биатлонистов России уведомил региональные федерации о созыве внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы главы организации, сообщает ТАСС.

Повестка конференции была утверждена правлением СБР. Заседание пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Региональные федерации должны были получить уведомление о созыве конференции за 30 дней до ее проведения.

Досрочные выборы нового президента СБР могут не состояться, если на конференции 11 июля более трети делегатов проголосует против прекращения полномочий президента организации Владимира Драчева. Еще одним условием легитимности решений является наличие кворума. Для этого на конференцию должна приехать как минимум половина из более чем 50 делегатов.