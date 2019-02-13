СБР утверждает, что IBU безосновательно лишил его спонсора

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов утверждает, что IBU безосновательно запретил союзу иметь спонсорское соглашение с изданием "Пари матч". Контракт СБР заключил в начале сезона, но рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU. Причиной запрета является совпадение издания с названием букмекерской конторы.

- Последний раз этот вопрос обсуждался на исполкоме IBU, который прошел 31 января, - цитирует ТАСС Нуждова. - Как сообщил нам в письме временно исполняющий обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер, наш запрос о спонсорском контракте с "Пари матч" был отклонен на основании дословно "очевидной путаницы в названии торговой марки.

СБР по этому вопросу на днях отправил еще один запрос в IBU, на этот раз на имя президента организации Олле Далина, в котором выразил несогласие с принятым решением. Собеседник агентства убежден, что спонсорский контракт не идет в противоречие с правилами IBU, даже если учитывать, что издание может иметь связь с букмекерской конторой.

- Ни конституция IBU, ни другие нормативные документы не запрещают национальным федерациям иметь спонсорские соглашения с букмекерскими конторами, - заявил Нуждов. - Есть только пункт, в котором говорится о том, что IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне. Более того, национальная федерация Швеции имеет соглашение с компанией ATG, основным источником дохода которой являются ставки на спорте. Это лишь свидетельствует о двойных стандартах, которые применяются при рассмотрении нашего вопроса.