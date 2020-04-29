СБР утвердил список кандидатов в сборные России для централизованной подготовки к новому сезону

Союз биатлонистов России опубликовал списки кандидатов в мужскую и женскую сборные России для прохождения централизованной подготовки к новому сезону. Всего в списки попали по 24 мужчины и женщины, сообщает сайт СБР.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Иванов, Вадим Истамгулов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Алексей Петров, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Евгений Сидоров, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Каримулла Халили, Юрий Шопин.

Женщины: Татьяна Акимова, Анастасия Барковская, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Анастасия Поршнева, Кристина Резцова, Резеда Сибгатуллина, Виктория Сливко, Ирина Старых, Анастасия Халиуллина, Полина Шевнина, Татьяна Юрлова-Перхт.